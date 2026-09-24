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#Album jeunesse

Cache-cache sorcières

Caroline Dall'Ava

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Une joyeuse bande de sorcières, cachées dans les pages d'un drôle de pop-up. Soulève les flaps pour les découvrir. Qui transforme les crapauds en délicieux gâteaux ? Une sorcière pâtissière ! Qui vogue sur les flots dans son drôle de bateau ? Une sorcière corsaire ! Qui confond sa potion avec la soupe à l'oignon ? Une sorcière tête-en-l'air ! Qui parcourt la Terre en long, en large et en travers ? Une sorcière aventurière ! Qui est toujours en retard pour finir ses devoirs ? Une sorcière écolière ! Une joyeuse bande de sorcières à découvrir en soulevant les flaps.

Par Caroline Dall'Ava
Chez L'Agrume

|

Auteur

Caroline Dall'Ava

Editeur

L'Agrume

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Cache-cache sorcières

Caroline Dall'Ava

Paru le 24/09/2026

16 pages

L'Agrume

13,90 €

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Scannez le code barre 9782487071308
9782487071308
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