Les secrets de la photo de rue

Pour Gildas Lepetit-Castel, garder l'oeil ouvert, aiguiser sa curiosité et composer avec l'imprévu sont quelques-uns des principes qui guident le photographe face à un environnement en perpétuel mouvement. Mais au-delà de la simple capture de scènes de rue, ce livre invite à développer un regard personnel, sensible et intuitif. Reflets, ombres, silhouettes fugaces, détails d'une vitrine, lumière sur un mur... sont autant de fragments qui racontent une histoire sans toujours la montrer. Car photographier la rue, c'est aussi apprendre à transmettre une émotion, une sensation, voire une forme d'introspection à travers l'image. Résolument pratique, cet ouvrage ne se contente pas de présenter les aspects matériels et techniques de la discipline. Il accompagne les photographes dans l'affirmation d'une démarche singulière, en les aidant à dépasser la seule recherche de l'instant décisif.