Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Les secrets de la photo de rue

Gildas Lepetit-Castel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour Gildas Lepetit-Castel, garder l'oeil ouvert, aiguiser sa curiosité et composer avec l'imprévu sont quelques-uns des principes qui guident le photographe face à un environnement en perpétuel mouvement. Mais au-delà de la simple capture de scènes de rue, ce livre invite à développer un regard personnel, sensible et intuitif. Reflets, ombres, silhouettes fugaces, détails d'une vitrine, lumière sur un mur... sont autant de fragments qui racontent une histoire sans toujours la montrer. Car photographier la rue, c'est aussi apprendre à transmettre une émotion, une sensation, voire une forme d'introspection à travers l'image. Résolument pratique, cet ouvrage ne se contente pas de présenter les aspects matériels et techniques de la discipline. Il accompagne les photographes dans l'affirmation d'une démarche singulière, en les aidant à dépasser la seule recherche de l'instant décisif.

Par Gildas Lepetit-Castel
Chez Eyrolles

|

Auteur

Gildas Lepetit-Castel

Editeur

Eyrolles

Genre

Techniques photo

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les secrets de la photo de rue par Gildas Lepetit-Castel

Commenter ce livre

 

Les secrets de la photo de rue

Gildas Lepetit-Castel

Paru le 24/09/2026

232 pages

Eyrolles

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416026997
9782416026997
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.