Mon pantalon sur mesure

Coudre un pantalon qui tombe juste et qui épouse la silhouette sans la contraindre... voilà un défi que beaucoup de couturières connaissent bien. Souvent jugé trop technique, le pantalon peut sembler difficile à ajuster. Ce livre propose une méthode claire et progressive pour rendre cet exercice accessible. A partir d'un patron de base professionnel gradé du 32 au 64 (en deux gammes de tailles), apprenez à coudre une demi-toile d'essayage, à comprendre les ajustements essentiels et à personnaliser cette base en plusieurs modèles intemporels en choisissant les éléments que vous souhaitez (braguette, ceinture, poches...). Pour vous entraînez, cinq modèles sont proposés dans l'ouvrage. L'objectif n'est pas de faire de vous une modéliste professionnelle, mais de vous donner les bons repères pour adapter à votre morphologie, transformer et ainsi créer vos propres pantalons.