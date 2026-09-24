Que se passe-t-il quand une mère de famille entraîne mari et enfants à la recherche d'un jouet maudit ? Béa est obsédée par le Joujou Bavard depuis qu'on lui a confisqué lorsqu'elle était enfant. Des années plus tard, elle embarque toute sa famille dans un road trip aussi déjanté qu'inquiétant. Coline Hégron signe un récit à l'atmosphère étrange et aux couleurs flamboyantes. Enfant, Béa reçoit en cadeau de son menu Festifood le Joujou Bavard, une adorable grenouille qui a la malicieuse tendance à proférer des insultes ! Horrifiés, ses parents le confisquent aussitôt sans explication. Des années plus tard, Béa est devenue une collectionneuse obsessionnelle des jouets Festifood, hantée par le souvenir de ce joujou mystérieux. Avec mari et enfants, elle se lance dans une quête délirante pour le retrouver et peut-être percer son secret...