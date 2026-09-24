Soirée jeux - Comment vous sortirez-vous de là ? 2e éd.

Un objet, une situation critique, une impro ! Tirez une carte " situation critique " et choisissez une carte " objet " parmi celles retournées sur la table. C'est l'heure de l'impro : réussissez à convaincre les autres joueurs en racontant comment vous vous êtes sortis de la situation critique à l'aide de l'objet. Pas facile de sortir de prison à l'aide d'un kiwi, d'échapper à un repas de famille avec un épilateur, ou de demander le divorce via un trombone... Il vous faudra faire preuve d'imagination !