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Soirée jeux - Comment vous sortirez-vous de là ? 2e éd.

Virginy L. Sam

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Un objet, une situation critique, une impro ! Tirez une carte " situation critique " et choisissez une carte " objet " parmi celles retournées sur la table. C'est l'heure de l'impro : réussissez à convaincre les autres joueurs en racontant comment vous vous êtes sortis de la situation critique à l'aide de l'objet. Pas facile de sortir de prison à l'aide d'un kiwi, d'échapper à un repas de famille avec un épilateur, ou de demander le divorce via un trombone... Il vous faudra faire preuve d'imagination !

Par Virginy L. Sam
Chez First

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Auteur

Virginy L. Sam

Editeur

First

Genre

Jeux de société

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Soirée jeux - Comment vous sortirez-vous de là ? 2e éd.

Virginy L. Sam

Paru le 08/10/2026

First

6,95 €

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Scannez le code barre 9782412110171
9782412110171
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