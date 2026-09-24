Soirée jeux - Petit bac en famille

Défiez votre famille dans ce jeu de mots survitaminé où rapidité rime avec créativité ! Trois modes de difficulté, des contraintes qui corsent la partie, et cette pression délicieuse du temps qui s'égrène : voici un petit bac réinventé pour électriser vos soirées familiales ! Armés de cartes " Lettres " et " Catégories ", les joueurs rivalisent d'ingéniosité pour dénicher le mot parfait avant que les cinq secondes fatidiques ne s'écoulent. Beagle pour un chien en B ? Facile ! Mais saurez-vous tenir le rythme quand les contraintes s'inviteront dans la partie ?