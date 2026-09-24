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Soirée jeux - Petit bac en famille

AMM

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Défiez votre famille dans ce jeu de mots survitaminé où rapidité rime avec créativité ! Trois modes de difficulté, des contraintes qui corsent la partie, et cette pression délicieuse du temps qui s'égrène : voici un petit bac réinventé pour électriser vos soirées familiales ! Armés de cartes " Lettres " et " Catégories ", les joueurs rivalisent d'ingéniosité pour dénicher le mot parfait avant que les cinq secondes fatidiques ne s'écoulent. Beagle pour un chien en B ? Facile ! Mais saurez-vous tenir le rythme quand les contraintes s'inviteront dans la partie ?

Par AMM
Chez First

|

Auteur

AMM

Editeur

First

Genre

Jeux de société

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Soirée jeux - Petit bac en famille

AMM

Paru le 08/10/2026

First

6,95 €

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Scannez le code barre 9782412109922
9782412109922
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