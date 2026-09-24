Soirée jeux - 2 vérités 1 mensonge

Le célèbre " 2 truths and a lie ", décliné dans une version culture g ! En solo ou par équipe, trouvez la fausse affirmation parmi les trois proposées sur chaque carte. Les questions peuvent ainsi aussi bien porter sur Jean Dujardin que sur Dubaï, le coeur, Saturne, le berger allemand, le Louvre, le diamant, le pop art, Zeus, le chocolat, Guillaume Musso, le Monopoly, l'euro, le curling, les îles espagnoles, Thomas Edison, Le Manneken-Pis, les femmes ministres, Lupin, les volcans, Super Mario, la guerre de Cent Ans, l'eau, le verbe " ouïr ", le métro parisien... Il y en aura pour tous les goûts !