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Soirée jeux - 2 vérités 1 mensonge

Laure Boyer

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Le célèbre " 2 truths and a lie ", décliné dans une version culture g ! En solo ou par équipe, trouvez la fausse affirmation parmi les trois proposées sur chaque carte. Les questions peuvent ainsi aussi bien porter sur Jean Dujardin que sur Dubaï, le coeur, Saturne, le berger allemand, le Louvre, le diamant, le pop art, Zeus, le chocolat, Guillaume Musso, le Monopoly, l'euro, le curling, les îles espagnoles, Thomas Edison, Le Manneken-Pis, les femmes ministres, Lupin, les volcans, Super Mario, la guerre de Cent Ans, l'eau, le verbe " ouïr ", le métro parisien... Il y en aura pour tous les goûts !

Par Laure Boyer
Chez First

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Auteur

Laure Boyer

Editeur

First

Genre

Jeux de société

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Soirée jeux - 2 vérités 1 mensonge

Laure Boyer

Paru le 08/10/2026

First

6,95 €

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Scannez le code barre 9782412109816
9782412109816
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