Entrepreneurs Comment assurer une croissance durable pour la France ? Ce livre met en avant une réflexion engagée sur le rôle des entrepreneurs dans l'économie française. Fort de son expérience de dirigeant, il défend une vision d'une croissance durable, portée par les PME et les ETI, acteurs essentiels de l'innovation, de l'emploi et de la cohésion territoriale. A travers une analyse claire et concrète, il aborde les grands enjeux contemporains - travail, retraites, compétitivité, souveraineté - et avance des pistes de transformation fondées sur la responsabilité, l'initiative et la confiance. A l'heure où se dessinent les orientations économiques de demain, cet essai apporte un éclairage incarné et propose une lecture renouvelée du modèle français, ancrée dans le réel et tournée vers l'action.