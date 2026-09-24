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Renault Super Cinq

Jean-Luc Armagnacq

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Remarquable réussite que celle des Renault 5, tous modèles confondus ! En 1984, la Supercinq succède à la Renault 5 après de longues recherches, de nombreuses études de concepts innovants et divers prototypes. Elle présente des évolutions majeures en matière d'habitabilité telles que le moteur transversal et l'allongement de la version cinq portes. La commercialisation sera dynamisée par de nombreuses versions : basiques, classiques, luxueuses, sportives, séries limitées... Sans oublier le Renault Express, fourgon utilitaire ou véhicule de loisirs. Saluée par tous, la saga Renault 5 s'achève en 1996 au terme de vingt-cinq années d'un beau succès. Cet ouvrage retrace la période Supercinq, avec les prototypes, les modèles de série année par année, les séries limitées, l'exportation, les compétitions, les publicités, les articles de presse, les miniatures ainsi que les caractéristiques et statistiques détaillées.

Par Jean-Luc Armagnacq
Chez Sophia éditions

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Auteur

Jean-Luc Armagnacq

Editeur

Sophia éditions

Genre

Marques et modèles automobiles

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Renault Super Cinq

Jean-Luc Armagnacq

Paru le 24/09/2026

96 pages

Sophia éditions

19,00 €

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Scannez le code barre 9782385141554
9782385141554
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