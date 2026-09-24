Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Renault 4L

Patrick Lesueur

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Née au début des années 1960, la Renault 4L est devenue bien plus qu'une automobile : une véritable icône populaire. Née au début des années 1960, la Renault 4L est devenue bien plus qu'une automobile : une véritable icône populaire. Le projet 112, future R4, sera la première Renault de tourisme aux roues avant motrices. Voyant plus loin que ce révolutionnaire changement technique, le président de la Régie nationale des usines Renault, Pierre Dreyfus, dessine un avenir prometteur pour la nouvelle venue : "Il faut arrêter de faire des voitures avec une malle et quatre sièges. Je veux un volume, une voiture polyvalente, adaptée à une société elle-même en pleine mutation ! " . C'est cette formidable aventure industrielle et humaine que retrace cet ouvrage.

Par Patrick Lesueur
Chez Sophia éditions

|

Auteur

Patrick Lesueur

Editeur

Sophia éditions

Genre

Marques et modèles automobiles

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Renault 4L par Patrick Lesueur

Commenter ce livre

 

Renault 4L

Patrick Lesueur

Paru le 17/09/2026

96 pages

Sophia éditions

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385141493
9782385141493
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.