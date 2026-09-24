Née au début des années 1960, la Renault 4L est devenue bien plus qu'une automobile : une véritable icône populaire. Née au début des années 1960, la Renault 4L est devenue bien plus qu'une automobile : une véritable icône populaire. Le projet 112, future R4, sera la première Renault de tourisme aux roues avant motrices. Voyant plus loin que ce révolutionnaire changement technique, le président de la Régie nationale des usines Renault, Pierre Dreyfus, dessine un avenir prometteur pour la nouvelle venue : "Il faut arrêter de faire des voitures avec une malle et quatre sièges. Je veux un volume, une voiture polyvalente, adaptée à une société elle-même en pleine mutation ! " . C'est cette formidable aventure industrielle et humaine que retrace cet ouvrage.