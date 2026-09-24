Escale à Gibraltar

Donald Mills est un gangster américain. Son homme de main et de confiance est Tony Pool. En 1987, Dennis Wells, un homme du gang, interrogé sous la torture puis exécuté, est soupçonné d'être un agent de la DEA. Mills envoie Tony Pool en Europe pour traiter un contrat juteux : l'arrivée de plusieurs centaines de kilos d'héroïne pure, en provenance d'Inde. Cette héroïne est vendue par le PLOTE, (Organisation populaire de libération de l'Eelam Tamoul) un parti tamoul, qui délègue Raj Krishna en Europe pour vérifier la livraison de la drogue et la réception de l'argent. Le PLOTE, avec l'argent, doit acheter au Soviétique des armes avec l'aide de Selim Al Attalah, un intermédiaire syrien travaillant pour le KGB, et de financer sa campagne de déstabilisation de Sri Lanka. La porte donnant sur Zelinka Gasse s'ouvrit sur deux hommes. L'un d'eux plongea la main dans sa ceinture et la ressortit avec un petit automatique prolongé le cylindre d'un silencieux. Sans hésiter il visa Malko et appuya sur la détente...