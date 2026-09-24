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Thiers, capitale coutelière

Sacha Leduc, Agnès Roche

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Depuis plusieurs décennies, de nombreux territoires, constitués le plus souvent de villes petites et moyennes, ont été touchés par le mouvement de désindustrialisation de la France. Confrontés à de nombreuses difficultés économiques, sociales et d'attractivité, ces territoires n'ont pas été touchés de la même façon selon les secteurs industriels. Alors que les productions de textile, de vêtements, de chaussures, de montres, de jouets, ont quasiment disparu du pays, certaines productions sont encore bien vivantes. C'est le cas de la production de couteaux sur le bassin de la ville de Thiers. Ainsi, malgré la contraction de son activité, Thiers reste le principal bassin de fabrication de couteaux, assurant 80 % de la production française. Comment et dans quelle mesure le bassin industriel thiernois fait-il face à la crise de l'industrie ?? Quelles sont ses ressources ?? Quelles sont ses résistances ?? Le territoire thiernois affronte-t-il le déclin, auquel sont confrontés tant d'autres bassins industriels en France, de façon singulière ?? Pour répondre à ces questions, une équipe de six chercheur·euses en sociologie est ici mobilisée, pendant six années, dans une enquête au long cours.

Par Sacha Leduc, Agnès Roche
Chez Presses Universitaires Blaise-Pascal

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Auteur

Sacha Leduc, Agnès Roche

Editeur

Presses Universitaires Blaise-Pascal

Genre

Industrie et techniques

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Thiers, capitale coutelière

Sacha Leduc, Agnès Roche

Paru le 24/09/2026

438 pages

Presses Universitaires Blaise-Pascal

22,00 €

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