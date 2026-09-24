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Sous la neige des sentinelles

Ruberto Sanquer

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Des humains aux capacités augmentée et des animaux qui parlent... un récit d'aventure où le steampunk flirte avec les fêtes de fin d'année Des humains aux capacités augmentées, des animaux dotés de parole, un complot que personne ne soupçonne... Léopoldine, Lucca et leurs familiers échappent de peu à la mort lors d'accidents distincts avant de se rencontrer dans une auberge de Haut-Lac. Contraints de s'y reposer pour se remettre de leurs blessures, ils découvrent peu à peu que des événements troublants se déroulent dans ce petit village sans histoire. Alors que tout les sépare, Léopoldine et Lucca décident d'unir leurs forces et se lancent dans une enquête qui risque de leur coûter cher mais qui pourrait bien sauver l'humanité. Entre révélations et poursuites au milieu des montagnes enneigées, cette surprenante alliance est peut-être l'occasion pour eux de se rapprocher et développer un lien qu'ils n'avaient jamais imaginé...

Par Ruberto Sanquer
Chez Scrineo

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Auteur

Ruberto Sanquer

Editeur

Scrineo

Genre

Mondes fantastiques

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Sous la neige des sentinelles

Ruberto Sanquer

Paru le 24/09/2026

373 pages

Scrineo

18,90 €

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