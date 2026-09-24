Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Faelith Saga

Mélina C. Blanc

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Où que tu ailles, je te retrouverai". Iria mène une vie simple à Stonehaven, loin du tumulte du monde. A l'aube de ses vingt ans, sa vie bascule lorsqu'elle est enlevée par Marius, un mercenaire aussi redoutable que scandaleusement attirant (mais ça, Iria aurait préféré ne pas le remarquer). Elle est livrée à la Congrégation : l'assemblée dirigeante des Faeliths, un peuple immortel divisé en quatre lignées capables de maîtriser les éléments. Elle y découvre une vérité qui bouleverse son existence : elle est la dernière héritière des Wuddren, une lignée disparue depuis des siècles, détentrice du pouvoir de la terre. Propulsée au coeur d'un monde où magie, trahisons et prophéties s'entrelacent, elle devra apprivoiser ses dons, déjouer les complots... et affronter le lien mystérieux qui l'unit à Marius, ce mercenaire incandescent qui n'aurait jamais dû croiser sa route. Car à Faelyria, le feu ne pactise pas avec la terre.

Par Mélina C. Blanc
Chez Gaelis éditions

|

Auteur

Mélina C. Blanc

Editeur

Gaelis éditions

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Faelith Saga par Mélina C. Blanc

Commenter ce livre

 

Faelith Saga

Mélina C. Blanc

Paru le 24/09/2026

661 pages

Gaelis éditions

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381651606
9782381651606
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.