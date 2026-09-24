Faelith Saga

"Où que tu ailles, je te retrouverai". Iria mène une vie simple à Stonehaven, loin du tumulte du monde. A l'aube de ses vingt ans, sa vie bascule lorsqu'elle est enlevée par Marius, un mercenaire aussi redoutable que scandaleusement attirant (mais ça, Iria aurait préféré ne pas le remarquer). Elle est livrée à la Congrégation : l'assemblée dirigeante des Faeliths, un peuple immortel divisé en quatre lignées capables de maîtriser les éléments. Elle y découvre une vérité qui bouleverse son existence : elle est la dernière héritière des Wuddren, une lignée disparue depuis des siècles, détentrice du pouvoir de la terre. Propulsée au coeur d'un monde où magie, trahisons et prophéties s'entrelacent, elle devra apprivoiser ses dons, déjouer les complots... et affronter le lien mystérieux qui l'unit à Marius, ce mercenaire incandescent qui n'aurait jamais dû croiser sa route. Car à Faelyria, le feu ne pactise pas avec la terre.