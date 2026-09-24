Underground

Son job, il le connait. Ses démons, il les subit. Cinq ans que Riley dézingue à tout-va pour le compte de gros requins. Sa spécialité ? Le huis clos. De contrat en contrat, cet expert en enlèvements forme les meilleurs à ses côtés. Son répit ? La souffrance. Ame torturée, Riley n'a plus rien à perdre. Aussi, lorsqu'un gros bonnet lui confie une ultime mission, il n'hésite pas. La somme est alléchante, le challenge à la hauteur. Rien qu'un contrat de plus avec son équipe dans les sous-sols de cette maison isolée de banlieue. A moins que les règles ne changent, à moins que la fille ne résiste, à moins que le jeu ne commence... maintenant. Quand le gibier se rebelle, la chasse est ouverte !