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#Polar

Underground

Cindy Lia

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Son job, il le connait. Ses démons, il les subit. Cinq ans que Riley dézingue à tout-va pour le compte de gros requins. Sa spécialité ? Le huis clos. De contrat en contrat, cet expert en enlèvements forme les meilleurs à ses côtés. Son répit ? La souffrance. Ame torturée, Riley n'a plus rien à perdre. Aussi, lorsqu'un gros bonnet lui confie une ultime mission, il n'hésite pas. La somme est alléchante, le challenge à la hauteur. Rien qu'un contrat de plus avec son équipe dans les sous-sols de cette maison isolée de banlieue. A moins que les règles ne changent, à moins que la fille ne résiste, à moins que le jeu ne commence... maintenant. Quand le gibier se rebelle, la chasse est ouverte !

Par Cindy Lia
Chez Plumes du Web

|

Auteur

Cindy Lia

Editeur

Plumes du Web

Genre

Suspense romantique

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Underground

Cindy Lia

Paru le 24/09/2026

400 pages

Plumes du Web

18,90 €

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