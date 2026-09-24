Les 101 plus belles voitures du Monde N'en retenir que 101 : les plus belles voitures jamais créées, choisies selon un seul critère - ; aussi subjectif qu'essentiel - ; la beauté. " Choisir, c'est renoncer ", soulignait André Gide, et plus d'un siècle d'histoire automobile a vu défiler tant de merveilles que cette sélection s'est révélée redoutablement difficile. C'est pourtant l'exercice auquel s'est prêté Thomas Riaud, journaliste automobile depuis plus de 25 ans. Il assume pleinement chaque choix, conscient qu'il surprendra parfois, décevra peutêtre certains... mais ravira, espéronsle, une majorité de lectrices et de lecteurs heureux de retrouver dans ces pages - ; à travers des photographies historiques ou personnelles, souvent inédites - ; des modèles devenus de véritables classiques, capables de mettre tout le monde d'accord. De " A ", comme Alfa Romeo, à " Z ", comme Zagato, cet ouvrage célèbre ce que l'être humain a imaginé de plus élégant pour se déplacer depuis l'ère du cheval. Certaines voitures sont de pures icônes, d'autres plus marginales, mais toutes méritent amplement leur place dans ce livre. Car oui, vous tenez entre vos mains un véritable beau livre, une invitation à un voyage inoubliable, à votre rythme, à bord des 101 plus belles voitures du monde.