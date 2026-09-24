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1989, une odyssée

Nicolas Peskine, Caravane Mir

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A l'été 1989, MIR Caravane emmène plusieurs dizaines d'artistes de Moscou à Paris, quelques semaines avant la chute du mur de Berlin et la fin de l'URSS. Il s'agit principalement d'artistes de rue et de cirque ; il y a là Slava Polounine, le Footsbarn Travelling Theatre, et bien d'autres artistes anglais, burkinabés, catalans, français, italiens, polonais, tchèques, russes, ukrainiens... On imagine sans peine l'invraisemblable épopée qu'a représentée la tournée d'une troupe internationale d'une telle ampleur, avec gradins et chapiteaux, pour une traversée du rideau de fer via la porte de Brandebourg, avec un final au jardin des Tuileries. Presque quatre décennies plus tard, les principaux participants racontent, dans leur langue maternelle, leurs souvenirs de cette aventure extraordinaire : la folle énergie, la solidarité artistique et financière, la détermination et les trésors d'ingéniosité qu'ils ont déployés pour que cette utopie devienne réalité. A l'heure où la Russie et l'Europe sont à nouveau en guerre, il peut sembler pertinent de rappeler qu'un autre continent est toujours possible. Avec des textes de Nicolas Peskine, Pierre-Olivier Laulanné, John Kilby, Slava Polounine, Horacio Czertok, Adelaida Frias, Petr Oslzly, Marcin Kyszycki, Viviana Allocco, Daria Anfelli, David Johnston et Béatriz Beaucaire, traduits par Ronan Mancec, Alexis Vadrot, Laetitia Dumont-Lewi, Marion Cousin, Katia Hala et Cécile Bocianowski.

Par Nicolas Peskine, Caravane Mir
Chez L'Espace d'un instant

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Auteur

Nicolas Peskine, Caravane Mir

Editeur

L'Espace d'un instant

Genre

Théâtre

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1989, une odyssée

Nicolas Peskine, Caravane Mir

Paru le 12/11/2026

150 pages

L'Espace d'un instant

19,00 €

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