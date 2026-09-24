Les Ardentes

Ces femmes d'Orient qui ont changé l'Histoire Qu'elles soient célèbres ou méconnues, qu'elles aient vu le jour en Egypte ou au Maroc, en Syrie ou en Iran, à toutes les époques, des femmes d'Orient ont su partir à la conquête de leur liberté. Loin d'être des passagères clandestines de l'histoire, elles ont écrit, créé, chanté... et franchi tous les obstacles dans des milieux souvent exclusivement masculins. Qu'il s'agisse de l'admirable Malala, militante pour les droits des femmes, de la souveraine et corsaire redoutée Horra, de la chanteuse et espionne Asmahan, surnommée "La Sublime", de Shagarat, la première femme sultane d'Egypte, toutes, à leur manière, laissé une trace dans le grand livre de l'Histoire humaine.