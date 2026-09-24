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#Roman francophone

Les Ardentes

Gilbert Sinoué

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Ces femmes d'Orient qui ont changé l'Histoire Qu'elles soient célèbres ou méconnues, qu'elles aient vu le jour en Egypte ou au Maroc, en Syrie ou en Iran, à toutes les époques, des femmes d'Orient ont su partir à la conquête de leur liberté. Loin d'être des passagères clandestines de l'histoire, elles ont écrit, créé, chanté... et franchi tous les obstacles dans des milieux souvent exclusivement masculins. Qu'il s'agisse de l'admirable Malala, militante pour les droits des femmes, de la souveraine et corsaire redoutée Horra, de la chanteuse et espionne Asmahan, surnommée "La Sublime", de Shagarat, la première femme sultane d'Egypte, toutes, à leur manière, laissé une trace dans le grand livre de l'Histoire humaine.

Par Gilbert Sinoué
Chez Charleston éditions

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Auteur

Gilbert Sinoué

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature francophone

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Les Ardentes

Gilbert Sinoué

Paru le 24/09/2026

352 pages

Charleston éditions

21,00 €

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Scannez le code barre 9782368128077
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