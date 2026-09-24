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#Roman francophone

Un libanais à Paris

Alexandre Najjar, A préciser

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Nourri de culture française, passionné de Victor Hugo, le narrateur rêve de quitter Beyrouth en guerre pour suivre des études de droit en France. Arrivé à Paris à l'âge de 17 ans, il réside au foyer franco-libanais en compagnie de compatriotes pittoresques aux surnoms étranges. Tantôt naïf, tantôt lucide, il expérimente toutes sortes d'aventures cocasses : un téléfilm américain tourné au Marché aux puces, une manifestation au Quartier latin, une audience au Palais de Justice, un contrôle de police sur le Boul'Mich, l'extinction d'un incendie nocturne, un meeting de Raymond Barre, un duel rue Mouffetard ou un rodéo au château de Versailles... Dans la Ville Lumière, il va découvrir l'univers impitoyable de la Fac, connaître son premier amour, rencontrer des célébrités et faire ses débuts d'écrivain... Avec nostalgie et humour, Alexandre Najjar nous raconte le parcours d'un étudiant libanais à Paris au milieu des années 1980, en nous offrant un parallèle saisissant entre sa ville natale et sa ville d'adoption.

Par Alexandre Najjar, A préciser
Chez Erick Bonnier

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Auteur

Alexandre Najjar, A préciser

Editeur

Erick Bonnier

Genre

Littérature française

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Un libanais à Paris

Alexandre Najjar, A préciser

Paru le 24/09/2026

220 pages

Erick Bonnier

20,00 €

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