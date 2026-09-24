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Le Morbihan d'antan

Marie-Christine Biet

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Près de 300 cartes postales anciennes du Morbihan à la Belle Epoque. Regroupant près de 300 cartes postales du début du siècle, Le Morbihan d'antan est un voyage dans le temps qui invite les Morbihannais à redécouvrir le territoire il y a un siècle. L'ouvrage est construit autour de neuf chapitres thématiques : La mer et ses ressources ; La terre ; Fabriques, commerces et petits métiers ; Les transports ; Les grandes cités ; Vie quotidienne et tradition ; Foi et croyances ; Loisirs et fêtes ; La naissance du tourisme. L'iconographie rassemble des cartes issues des plus belles collections du Morbihan. Elles témoignent de la vie quotidienne à la Belle Epoque, racontée par la plume alerte et vivante de Marie-Christine Biet.

Par Marie-Christine Biet
Chez Hervé Chopin éditions

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Auteur

Marie-Christine Biet

Editeur

Hervé Chopin éditions

Genre

Histoire régionale

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Le Morbihan d'antan

Marie-Christine Biet

Paru le 24/09/2026

Hervé Chopin éditions

29,90 €

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