Près de 300 cartes postales anciennes du Morbihan à la Belle Epoque. Regroupant près de 300 cartes postales du début du siècle, Le Morbihan d'antan est un voyage dans le temps qui invite les Morbihannais à redécouvrir le territoire il y a un siècle. L'ouvrage est construit autour de neuf chapitres thématiques : La mer et ses ressources ; La terre ; Fabriques, commerces et petits métiers ; Les transports ; Les grandes cités ; Vie quotidienne et tradition ; Foi et croyances ; Loisirs et fêtes ; La naissance du tourisme. L'iconographie rassemble des cartes issues des plus belles collections du Morbihan. Elles témoignent de la vie quotidienne à la Belle Epoque, racontée par la plume alerte et vivante de Marie-Christine Biet.