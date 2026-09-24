Plus de 350 cartes postales anciennes du Gers à la Belle Epoque. Regroupant plus de 350 cartes postales, Le Gers d'antan est une invitation à un voyage dans le temps. L'ouvrage s'articule autour de huit chapitres thématiques : Le temps des paysans ; La vie commerçante ; Le temps des fabriques ; Villes et villages du Gers ; Un monde en pleine mutation ; La vie quotidienne ; Le temps libre ; Fêtes et début du tourisme. Cet ouvrage propose un panorama complet du Gers au début du siècle dernier. L'iconographie provient des collections de cartes postales anciennes de Jean-Claude Gremiaux et Jean-Claude Roraï, les deux fonds les plus importants du département.