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Le Gers d'antan

Alexandre Léoty

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Plus de 350 cartes postales anciennes du Gers à la Belle Epoque. Regroupant plus de 350 cartes postales, Le Gers d'antan est une invitation à un voyage dans le temps. L'ouvrage s'articule autour de huit chapitres thématiques : Le temps des paysans ; La vie commerçante ; Le temps des fabriques ; Villes et villages du Gers ; Un monde en pleine mutation ; La vie quotidienne ; Le temps libre ; Fêtes et début du tourisme. Cet ouvrage propose un panorama complet du Gers au début du siècle dernier. L'iconographie provient des collections de cartes postales anciennes de Jean-Claude Gremiaux et Jean-Claude Roraï, les deux fonds les plus importants du département.

Par Alexandre Léoty
Chez Hervé Chopin éditions

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Auteur

Alexandre Léoty

Editeur

Hervé Chopin éditions

Genre

Histoire régionale

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Le Gers d'antan

Alexandre Léoty

Paru le 24/09/2026

Hervé Chopin éditions

29,90 €

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Scannez le code barre 9782357209671
9782357209671
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