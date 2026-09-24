Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Les enquêtes des soeurs Bodin Tome 3 et 4

Jean-Pierre Ferrière, Jean-Pierre Ferrière

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La nouvelle collection de Cosy Crime des Editions Hervé Chopin pour redécouvrir les pionniers du genre... d'une modernité réjouissante. Dans Cadavres en goguette , Berthe et Blanche ont décidé de partir à Paris et d'assister au Vray Mystère de la Passion à NotreDame . Mais la capitale réserve bien des surprises : une cleptomane maladroite, une orchidée mauve et deux jeunes gens étonnamment polis bouleversent vite leur programme. Les deux vieilles demoiselles si respectables se retrouvent alors entraînées jusque dans les ruelles de Pigalle... Entre secrets et quiproquos, une enquête inattendue et toujours aussi délectable. Mais il n'y a pas qu'à la capitale que des événements tragiques surviennent. Dans Cadavres en mitaines , le 4e tome de la série, les soeurs Bodin enquêtent chez elles, à Orléans, sur des assassinats au sein de la paroisse pour laquelle elles tricotent des vêtements pour les pauvres...

Par Jean-Pierre Ferrière, Jean-Pierre Ferrière
Chez Hervé Chopin éditions

|

Auteur

Jean-Pierre Ferrière, Jean-Pierre Ferrière

Editeur

Hervé Chopin éditions

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les enquêtes des soeurs Bodin Tome 3 et 4 par Jean-Pierre Ferrière, Jean-Pierre Ferrière

Commenter ce livre

 

Les enquêtes des soeurs Bodin Tome 3 et 4

Jean-Pierre Ferrière, Jean-Pierre Ferrière

Paru le 24/09/2026

Hervé Chopin éditions

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782357209619
9782357209619
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.