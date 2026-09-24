Les enquêtes des soeurs Bodin Tome 3 et 4

La nouvelle collection de Cosy Crime des Editions Hervé Chopin pour redécouvrir les pionniers du genre... d'une modernité réjouissante. Dans Cadavres en goguette , Berthe et Blanche ont décidé de partir à Paris et d'assister au Vray Mystère de la Passion à NotreDame . Mais la capitale réserve bien des surprises : une cleptomane maladroite, une orchidée mauve et deux jeunes gens étonnamment polis bouleversent vite leur programme. Les deux vieilles demoiselles si respectables se retrouvent alors entraînées jusque dans les ruelles de Pigalle... Entre secrets et quiproquos, une enquête inattendue et toujours aussi délectable. Mais il n'y a pas qu'à la capitale que des événements tragiques surviennent. Dans Cadavres en mitaines , le 4e tome de la série, les soeurs Bodin enquêtent chez elles, à Orléans, sur des assassinats au sein de la paroisse pour laquelle elles tricotent des vêtements pour les pauvres...