Près de 300 cartes postales anciennes de Pau à la Belle Epoque. Regroupant près de 300 cartes postales anciennes, Pau d'antan invite le lecteur à redécouvrir la belle cité paloise, il y a un peu plus d'un siècle. L'ouvrage est composé de cinq parties géographiques : Le Vieux Pau, un îlot à l'empreinte royale ; Du côté du Belvédère, " la plus belle vue de la terre " ; Vers la Haute-Plante, un camaïeu de style et d'époques ; Autour de la place Clemenceau, le coeur de ville ; L'axe Bosquet, les allées de Morlaas et la plaine de Billère, un parfum de ville anglaise. Une dernière partie est consacrée au quotidien et à l'art de vivre des Palois à la Belle Epoque.