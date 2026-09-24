Plus de 120 photographies de Marseille vue du ciel prises par Roland Grunchec pour dessiner, vol après vol, le grand portrait composite et très actuel de Marseille. A travers plus de 120 photos aériennes de Roland Grunchec et les textes de Caroline Guiol, cet ouvrage présente les plus belles vues de Marseille aujourd'hui. Dotée d'un patrimoine naturel et historique d'une richesse exceptionnelle, la cité phocéenne offre des paysages variés entre mer, ville, calanques et collines. Vieux-Port, basilique Notre-Dame de La Garde, stade Vélodrome, Vieille Charité, calanques sauvages ou château d'If... Avec Marseille vue du ciel, découvrez l'une des plus belles villes de France comme vous ne l'avez jamais vue.