Elevée par un serial killer : la vérité sur mon père

Ceci est une histoire vraie. 2009, Ohio. Tandis que son mari et ses enfants dorment à poings fermés, April Balascio passe sa nuit sur Google, à la recherche de cold cases dans les lieux de son enfance. Nombre d'événements, de noms, lui sont familiers. Jusqu'à ce que l'évidence la frappe, comme un uppercut, et fasse vaciller toutes ses certitudes : son père, Edward Wayne Edwards, l'homme qu'elle a adoré puis appris à craindre, est sans aucun doute coupable de nombreux meurtres. Un tueur en série. En un clic, la vie d'April a basculé dans l'horreur la plus totale. Rapidement, le choc de cette révélation laisse place à une lente déconstruction. Pour April, il ne s'agit plus seulement de se replonger dans son enfance pour traquer les souvenirs traumatisants enfouis dans son subconscient, ni même d'aider la police pour apporter aux familles des victimes une forme d'apaisement : désormais, elle doit aussi apprendre à vivre avec le fait qu'elle a grandi aux côtés d'un serial killer . Témoignage sidérant sur une enfance tragiquement hors norme, Elevée par un serial killer est aussi un magnifique récit d'acceptation et de résilience, porté par le regard sans compromis qu'April Balascio pose sur sa famille et son passé. Mêlant mémoire, true crime et enquête, son histoire dessine en filigrane le portrait d'une femme au courage constant, animée par un absolu désir de vérité. " Grâce à un style frontal et direct, April Balascio raconte les horreurs qui ont jalonné sa vie sans mélodrame ni exagération. Les lecteurs vont être fascinés par ce témoignage honnête et glaçant. " Publishers Weekly " Elevée par un serial killer est un véritable trésor sociologique, doublé d'un vrai talent d'écriture. " Booklist " Le témoignage d'April Balascio est aussi sensationnel qu'excellent, et complètement immersif. " Bookpage