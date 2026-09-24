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#Album jeunesse

Attention au départ !

Katarina Gorelik

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Un album cartonné coloré rempli d'animaux à découvrir dans chaque wagon et un intrus à dénicher ! Illustré par Katerina Gorelik. Tchou-tchou, le train quitte la gare ! Tout le monde a pris place ? Allons voir ce qu'il se passe dans chaque wagon ! Commençons par celui du grand froid, avec ses ours, ses pingouins et autres bonhommes de neige. Mais on dirait qu'un passager s'est trompé de wagon ! Puis découvrons le wagon des animaux de la ferme : vaches, moutons, lapins... Mais il semble qu'il y ait encore un intrus ! Un album d'éveil cartonné illustré par la talentueuse Katerina Gorelik, à hauteur d'enfant qui fourmille de détails tout aussi loufoques les uns que les autres !

Par Katarina Gorelik
Chez Editions Gründ

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Auteur

Katarina Gorelik

Editeur

Editions Gründ

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

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Attention au départ !

Katarina Gorelik

Paru le 08/10/2026

28 pages

Editions Gründ

12,95 €

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Scannez le code barre 9782324039676
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