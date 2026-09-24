Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Exposé disciplinaire L3 - Français

Astride Bertolacci

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'allié indispensable pour réussir l'oral d'exposé disciplinaire. Efficace, visuel et synthétique, cet ouvrage rassemble tout ce dont vous avez besoin pour performer le jour du concours. Vous y trouverez 10 sujets entièrement corrigés, dont 9 inédits, soigneusement sélectionnés à partir des notions les plus susceptibles de tomber au concours. Objectif : vous entraîner sur les thèmes à fort potentiel et maximiser vos chances de succès. Chaque corrigé prend la forme d'une véritable simulation d'exposé, fidèle aux attentes du jury. Rythmée par des encarts "Attention" et "Conseils" , elle vous permet de comprendre précisément le niveau d'exigence attendu et d'adopter les bons réflexes. Pour une mémorisation optimale, les exposés sont structurés grâce à un système de codes couleurs mettant en lumière les concepts clés et leurs liens. Ces connexions sont ensuite synthétisées dans une mind-map finale, pour une vision claire, transversale et immédiatement mobilisable. 5 questions potentielles du jury sont analysées après chaque sujet afin de vous préparer à l'échange et d'anticiper les attentes les plus fréquentes. En fin de chaque thème, la mind-map synthétique vous offre des rappels théoriques essentiels, mémorisables en un clin d'oeil, sur la notion centrale et ses concepts connexes. Un entraînement complet, stratégique et opérationnel pour aborder l'épreuve avec confiance et faire la différence.

Par Astride Bertolacci
Chez Vuibert

|

Auteur

Astride Bertolacci

Editeur

Vuibert

Genre

Concours CRPE

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Exposé disciplinaire L3 - Français par Astride Bertolacci

Commenter ce livre

 

Exposé disciplinaire L3 - Français

Astride Bertolacci

Paru le 24/09/2026

160 pages

Vuibert

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782311221473
9782311221473
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.