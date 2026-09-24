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Le guide des familles d'enfants handicapés

Aurélien Jeanney, Pauline Mangin

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Le compagnon des familles avec un handi kid ! Pauline Mangin, maman de Léon et Marilou, porteuse d'une condition génétique rare, signe le livre qu'elle aurait rêvé découvrir au début de sa parentalité : un guide pratique, concret et résolument optimiste, pour accompagner tous les parents d'enfants handicapés - quel qu'en soit le type - et révéler les mille et une façons de construire une vie riche, ensemble. - Quotidien, rendez-vous médicaux, regard des autres, équilibre du couple, place des frères et soeurs... à chaque défi, ses clés, ses conseils et ses solutions concrètes. - Des éclairages d'expert. es et des témoignages de familles et de leur entourage pour mieux comprendre, partager et avancer. - Une invitation à changer de regard, à célébrer les petites victoires et à regarder ce qui est là, pas ce qui manque. . Un livre qui soutient, qui rassure et qui donne de la force, sans éluder les difficultés.

Par Aurélien Jeanney, Pauline Mangin
Chez Vuibert

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Auteur

Aurélien Jeanney, Pauline Mangin

Editeur

Vuibert

Genre

Education de l'enfant

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Le guide des familles d'enfants handicapés

Aurélien Jeanney, Pauline Mangin

Paru le 24/09/2026

224 pages

Vuibert

22,00 €

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Scannez le code barre 9782311152104
9782311152104
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