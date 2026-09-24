La fête de tous les dangers

Salut, petite créature pleine de vie ! Moi, c'est Frankenstina, ta meilleure amie zombie ! Découvre mes aventures mortellement merveilleuses ! Bienvenue à Repos Eternel, la ville où je vis avec Papa Frankenstein, Nounou Ursula et pleins d'autres habitants monstrueusement sympas ! Aujourd'hui, nous célébrons Mortus Premier. C'est l'événement le plus horrifique de l'année, mais la neige pourrait bien tout gâcher... Heureusement, j'ai un plan d'enfer, et mes amis supervivants Miro et Amy vont m'aider à sauver la fête !