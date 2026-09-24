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#Roman jeunesse

La fête de tous les dangers

Valentina Sagnibene, Miriam Serafin

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Salut, petite créature pleine de vie ! Moi, c'est Frankenstina, ta meilleure amie zombie ! Découvre mes aventures mortellement merveilleuses ! Bienvenue à Repos Eternel, la ville où je vis avec Papa Frankenstein, Nounou Ursula et pleins d'autres habitants monstrueusement sympas ! Aujourd'hui, nous célébrons Mortus Premier. C'est l'événement le plus horrifique de l'année, mais la neige pourrait bien tout gâcher... Heureusement, j'ai un plan d'enfer, et mes amis supervivants Miro et Amy vont m'aider à sauver la fête !

Par Valentina Sagnibene, Miriam Serafin
Chez Pocket

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Auteur

Valentina Sagnibene, Miriam Serafin

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse

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La fête de tous les dangers

Valentina Sagnibene, Miriam Serafin trad. Anaïs Bouteille-Bokobza

Paru le 24/09/2026

144 pages

Pocket

6,20 €

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