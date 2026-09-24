Johann Zarco, la victoire et le pardon

La première biographie autorisée du plus populaire des pilotes français de moto. Préface de Pio Marmaï, l'acteur est un grand fan de moto et de... Zarco. " Je me suis construit avec des trucs qui m'ont bouffé les tripes... J'avais 17 ans, je buvais les paroles de Laurent Fellon, je voulais vivre moto... J'ai alors signé un pacte avec le diable et tout accepté : me couper de ma famille et de mes amis, ne jamais tomber amoureux, me méfier des uns et ne pas faire confiance aux autres. Il fallait que je devienne un guerrier, que j'arrête d'être le brave gars qui essaie de faire plaisir à tout le monde. J'ai obéi et ainsi repoussé mes limites jusqu'à la victoire, toujours avec loyauté, faisant fi de la paranoïa de celui qui a fait de moi le pilote que je suis devenu. Jusqu'à comprendre également qu'il me fallait sortir de cette spirale et retrouver la liberté dont on m'avait privé. Cela n'a pas été sans conséquences. La rupture avec Laurent fut aussi violente que notre relation avait était orageuse. J'y ai laissé des plumes, me reconstruire n'a pas été facile. Pourtant, alors que la fin de ma carrière se rapproche, je ne nourris aucune amertume. Je ne sais pas si Laurent avait besoin du pardon que je lui ai accordé en le serrant dans mes bras quelques semaines avant sa mort, mais je crois avoir mérité la paix à laquelle j'aspire en homme libre. " JOHANN ZARCO Double champion du monde Moto2 et vainqueur en MotoGP, Johann Zarco affiche l'un des plus beaux palmarès de l'histoire des Français en Grands Prix. Son parcours, l'Azuréen l'a tracé à force de volonté et de courage, mais aussi de résilience. Issu d'une famille où la moto n'avait pas sa place, il a choisi, pour réaliser son rêve et assouvir sa passion, d'endurer l'emprise d'un gourou qui lui a beaucoup donné, mais aussi énormément pris. C'est cette histoire restée secrète que Johann Zarco tenait à raconter avant de donner un dernier virage à sa carrière de pilote. La biographie forte et intime d'un champion touchant et hyper populaire.