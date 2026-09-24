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Dictionnaire Pompidou

Christine Manigand, Olivier Sibre

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" Une anthologie colossale et passionnante des années pompidoliennes ". Le Figaro Lorsqu'en 1969 Georges Pompidou, longtemps demeuré dans l'ombre du général de Gaulle, accède à la fonction suprême, la France entre avec lui dans la modernité politique, refermant par là même trente années marquées par la grandeur et la tragédie. Petit-fils de paysans du Cantal devenu normalien et agrégé de lettres, son parcours raconte un humaniste passionné de littérature que le travail, la fidélité et la hauteur de vue ont conduit aux plus hautes responsabilités. S'est alors révélé un homme d'Etat capable de penser et de façonner l'avenir d'une France où bientôt s'essouffleront les Trente Glorieuses, s'emparant des défis monétaires, industriels ou culturels qui marqueront le demi-siècle suivant. Nourri par plus d'une centaine d'auteurs (écrivains, académiciens, jounalistes, politiques), ce dictionnaire est un kaléidoscope inédit d'une personnalité complexe qui rend Georges Pompidou aux Français.

Par Christine Manigand, Olivier Sibre
Chez Librairie Académique Perrin

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Auteur

Christine Manigand, Olivier Sibre

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

1969 à 1981

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Dictionnaire Pompidou

Christine Manigand, Olivier Sibre

Paru le 24/09/2026

928 pages

Librairie Académique Perrin

15,00 €

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