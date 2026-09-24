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#Essais

Epidémia

Xavier Lescure

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Covid, Hantavirus... Comprendre et agir dans un monde de plus en plus vulnérable. Le Covid n'était pas une exception. C'était un avertissement. Dérèglement climatique, déclin de la biodiversité, circulation aberrante des marchandises et dissémination de la désinformation... En repoussant les limites qui nous protégeaient, notre époque a créé les conditions idéales pour l'émergence et la propagation des épidémies. Cette " équation pandémique " est déjà à l'oeuvre. Les menaces se rapprochent : coronavirus, hantavirus, superbactéries résistantes aux antibiotiques, fièvres hémorragiques virales, etc. Médecin et infectiologue reconnu, Xavier Lescure vit cette bascule au plus près : dans les couloirs de l'hôpital, au coeur des cellules de crise nationales, au contact des patients et des décideurs. A travers ses récits de terrain, ses décryptages et des projections concrètes, il dessine avec pédagogie les contours d'un monde où les microbes circulent à la vitesse des avions, des marchandises et des données. Mais Epidémia - parmi le peuple , qui est la genèse des épidémies et le socle de la démocratie - est un livre de solutions. Comment retrouver un équilibre sanitaire ? Comment prévenir plutôt que subir ? Les réponses tiennent dans des mesures claires et un concept clé, le One Health : notre santé dépend aussi de celle des animaux et de notre environnement. Il explique comment l'appliquer au niveau international, le concrétiser dans notre société et l'incarner à l'échelle individuelle. Car nous ne pourrons pas nous prémunir des pandémies sans protéger le vivant.

Par Xavier Lescure
Chez Robert Laffont

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Auteur

Xavier Lescure

Editeur

Robert Laffont

Genre

Education et santé

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Epidémia

Xavier Lescure

Paru le 24/09/2026

33 pages

Robert Laffont

21,00 €

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