Le Christ entre histoire et dogme

Comment passe-t-on de l'histoire au dogme et vice-versa ? La question posée par Maurice Blondel dans Histoire et Dogme est connue, ainsi que sa réponse : la Tradition. Ce qui restait à éclairer est le rôle du "Christ réel" ou "Vinculum", médiateur décisif. Cet ouvrage comble ce manque en apportant une lumière nouvelle sur ce point central. Pour Blondel, la Tradition assure la médiation entre les données historiques et les formulations dogmatiques. Mais si elle peut remplir cette fonction, c'est parce que le Christ en est le premier médiateur. L'ouvrage met ainsi en lumière la compréhension blondélienne de ce Vinculum christologique, qui permet de dépasser les limites de "l'historicisme" et de "l'extrinsécisme". Apparaît alors la cohérence de la christologie blondélienne et sa logique de l'Incarnation, enracinée dans une cosmologie christocentrée et une épistémologie non intellectualiste. Blondel pense le réel à partir du Christ réel, véritable médiateur à l'oeuvre dans l'histoire et dans l'intelligence de la Révélation. Se dégage enfin une "grammaire" ternaire de la Révélation : les faits historiques, les vérités divines qu'ils expriment, et un troisième niveau médiateur, la réalité profonde, substantielle et surnaturelle des événements du Salut, accessible par la foi.