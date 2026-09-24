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Construire un SMI performant avec les normes ISO

Frédéric Paris, Agnès Dies

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La mise en place d'un SMI efficace n'aura plus de secret pour vous ! Ce guide pratique s'adresse à tous les managers et chefs de projets qui désirent améliorer leur process et simplifier leur quotidien en implantant un SMI (système de management intégré)/SMU (système de management unique) dans leur entreprise. Ce guide aborde clairement les limites, les risques et les avantages d'un SMI. Et surtout, il donne toutes les clés pour réussir : - la mise en place d'un SMI, avec ou sans reconnaissance de certification ; - l'évolution d'un SMI (intégration de nouveaux référentiels, adaptation aux nouvelles versions normatives). Inédit et efficace, ce livre propose de nombreux modèles, outils, supports et documents tirés de l'expérience des auteurs, et donne de nombreux témoignages et retours de terrain dont les entreprises pourront s'inspirer. Partant d'une approche pédagogique originale, cet ouvrage est un véritable accompagnement pour construire un système de management performant et optimiser les ressources.

Par Frédéric Paris, Agnès Dies
Chez Association française de normalisation

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Auteur

Frédéric Paris, Agnès Dies

Editeur

Association française de normalisation

Genre

Management

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Construire un SMI performant avec les normes ISO

Frédéric Paris, Agnès Dies

Paru le 24/09/2026

235 pages

Association française de normalisation

28,00 €

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Scannez le code barre 9782124659661
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