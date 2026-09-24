Construire un SMI performant avec les normes ISO

La mise en place d'un SMI efficace n'aura plus de secret pour vous ! Ce guide pratique s'adresse à tous les managers et chefs de projets qui désirent améliorer leur process et simplifier leur quotidien en implantant un SMI (système de management intégré)/SMU (système de management unique) dans leur entreprise. Ce guide aborde clairement les limites, les risques et les avantages d'un SMI. Et surtout, il donne toutes les clés pour réussir : - la mise en place d'un SMI, avec ou sans reconnaissance de certification ; - l'évolution d'un SMI (intégration de nouveaux référentiels, adaptation aux nouvelles versions normatives). Inédit et efficace, ce livre propose de nombreux modèles, outils, supports et documents tirés de l'expérience des auteurs, et donne de nombreux témoignages et retours de terrain dont les entreprises pourront s'inspirer. Partant d'une approche pédagogique originale, cet ouvrage est un véritable accompagnement pour construire un système de management performant et optimiser les ressources.