Le président de la République en 30 questions

Rôle et pouvoir du Président de la République En 2027, les Français seront de nouveau appelés à élire leur président ou présidente de la République. Cette élection, moment central de la vie démocratique, cristallise les enjeux institutionnels, politiques, économiques et sociaux du pays. Depuis 1958, la fonction présidentielle a évolué au rythme des révisions constitutionnelles, des cohabitations et des transformations de la société. Pour comprendre ce rôle singulier, ses pouvoirs, ses limites et les débats qu'il suscite, la collection "? Entrez dans l'actu ? " propose une synthèse claire, factuelle et accessible, permettant de saisir les mécanismes de l'élection présidentielle et les attributions du chef de l'Etat, loin du bruit médiatique.