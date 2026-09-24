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Le président de la République en 30 questions

Philippe Tronquoy, Isabelle Flahault

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Rôle et pouvoir du Président de la République En 2027, les Français seront de nouveau appelés à élire leur président ou présidente de la République. Cette élection, moment central de la vie démocratique, cristallise les enjeux institutionnels, politiques, économiques et sociaux du pays. Depuis 1958, la fonction présidentielle a évolué au rythme des révisions constitutionnelles, des cohabitations et des transformations de la société. Pour comprendre ce rôle singulier, ses pouvoirs, ses limites et les débats qu'il suscite, la collection "? Entrez dans l'actu ? " propose une synthèse claire, factuelle et accessible, permettant de saisir les mécanismes de l'élection présidentielle et les attributions du chef de l'Etat, loin du bruit médiatique.

Par Philippe Tronquoy, Isabelle Flahault
Chez La Documentation Française

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Auteur

Philippe Tronquoy, Isabelle Flahault

Editeur

La Documentation Française

Genre

Droit constitutionnel

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Le président de la République en 30 questions

Philippe Tronquoy, Isabelle Flahault

Paru le 24/09/2026

98 pages

La Documentation Française

9,90 €

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Scannez le code barre 9782111744189
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