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#Bande dessinée jeunesse

Amour, Gloire et Paillettes

Elizabeth Barféty

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Dans un château isolé, Garance doit briller sans faillir. Mais quand l'amour s'invite dans l'entraînement, tout vacille... Garance, 19 ans, intègre au pied levé le prestigieux stage de Noël du cours Florian. Décidée à ne penser qu'à sa carrière, elle s'impose une règle simple : aucune distraction, surtout pas amoureuse. Mais au château, elle se rapproche malgré tout de Jules, un garçon lumineux et tendre qui la voit mieux que personne. Entre rivalités, rumeurs et jalousies, Garance lutte contre ce qu'elle ressent, persuadée que tomber amoureuse pourrait tout faire dérailler. A l'approche du spectacle de Noël, elle devra choisir : se protéger... ou oser aimer. Une lecture chaleureuse, réconfortante et sincère pour toutes celles et ceux qui aiment les romances de Noël.

Par Elizabeth Barféty
Chez Nathan

|

Auteur

Elizabeth Barféty

Editeur

Nathan

Genre

Girls

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Amour, Gloire et Paillettes

Elizabeth Barféty

Paru le 24/09/2026

240 pages

Nathan

15,95 €

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