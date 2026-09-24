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Marguerite Yourcenar

Christophe Bigot, Christophe Bigot

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Christophe Bigot dresse ici le portrait illustré d'une humaniste et nous invite à suivre le parcours de l'écrivain, de son enfance à son élection à l'Académie française, de ses premières inspirations artistiques à ses romans majeurs. Cet ouvrage permet ainsi de redécouvrir l'un des esprits les plus clairvoyants et anticonformistes du siècle dernier. Devenue une véritable célébrité des lettres françaises installée aux Etats-Unis, Yourcenar ne cessera de donner un avis incisif et plein de hauteur sur le train du monde, l'évolution de la société, l'avenir de la planète et de la vie sous toutes ses formes.

Par Christophe Bigot, Christophe Bigot
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Christophe Bigot, Christophe Bigot

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Biographies

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Marguerite Yourcenar

Christophe Bigot, Christophe Bigot

Paru le 24/09/2026

236 pages

Editions Gallimard

29,90 €

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Scannez le code barre 9782073159151
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