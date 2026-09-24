Marguerite Yourcenar

Christophe Bigot dresse ici le portrait illustré d'une humaniste et nous invite à suivre le parcours de l'écrivain, de son enfance à son élection à l'Académie française, de ses premières inspirations artistiques à ses romans majeurs. Cet ouvrage permet ainsi de redécouvrir l'un des esprits les plus clairvoyants et anticonformistes du siècle dernier. Devenue une véritable célébrité des lettres françaises installée aux Etats-Unis, Yourcenar ne cessera de donner un avis incisif et plein de hauteur sur le train du monde, l'évolution de la société, l'avenir de la planète et de la vie sous toutes ses formes.