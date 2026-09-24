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#Essais

Traversée sur le Bathory

Marguerite Yourcenar

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A l'occasion d'un voyage en Europe du Nord et de l'Est au printemps 1964, Marguerite Yourcenar compose Traversée sur le Bathory, un court récit aux allures de carnet de route. Au fil de la traversée maritime et des pays visités, l'autrice note paysages, villes en reconstruction, silhouettes de passagers et rencontres fugitives. Ces impressions nourrissent une méditation lucide sur l'Histoire, les traces de la guerre, les fragilités humaines et les incertitudes idéologiques du monde contemporain. En filigrane affleure une dimension intime : Yourcenar voyage avec Grace Frick, sa compagne, dont la santé fragile confère au texte une tonalité grave et retenue. Porté par une écriture sobre et précise, ce récit révèle comment, chez Yourcenar, le romanesque et la réflexion surgissent au coeur même du réel.

Par Marguerite Yourcenar
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Marguerite Yourcenar

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Récits de voyage

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Traversée sur le Bathory

Marguerite Yourcenar

Paru le 24/09/2026

72 pages

Editions Gallimard

12,00 €

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Scannez le code barre 9782073155092
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