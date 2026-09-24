A l'occasion d'un voyage en Europe du Nord et de l'Est au printemps 1964, Marguerite Yourcenar compose Traversée sur le Bathory, un court récit aux allures de carnet de route. Au fil de la traversée maritime et des pays visités, l'autrice note paysages, villes en reconstruction, silhouettes de passagers et rencontres fugitives. Ces impressions nourrissent une méditation lucide sur l'Histoire, les traces de la guerre, les fragilités humaines et les incertitudes idéologiques du monde contemporain. En filigrane affleure une dimension intime : Yourcenar voyage avec Grace Frick, sa compagne, dont la santé fragile confère au texte une tonalité grave et retenue. Porté par une écriture sobre et précise, ce récit révèle comment, chez Yourcenar, le romanesque et la réflexion surgissent au coeur même du réel.