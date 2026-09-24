Sa personnalité légendaire fait cohabiter plusieurs visages : un grand orateur, un avocat virtuose, un chef militaire hors du commun, un penseur politique, enfin le narrateur incomparable de sa propre épopée. Sa mort, sous l'épée des siens, évoque des dilemmes qui sont toujours les nôtres : la légitimité du pouvoir, les conjurations politiques, les remords de la trahison, la déification posthume... A Rome, Jules César a gravi tous les échelons de la carrière publique, avant de se lancer à l'assaut de l'Europe. Il conquiert la Gaule, s'empare de l'Espagne en y installant des institutions politiques, avant d'unifier les cités italiennes et de dessiner l'architecture d'une nouvelle société. Successivement consul et dictateur, il est le premier souverain à mettre en place les fondations d'un empire qui se veut universel et achèvera de prendre forme après sa mort. Ce patricien ne s'est pas appuyé sur sa haute naissance pour gouverner ; c'est sa force intellectuelle et son génie stratégique qui lui attirent les suffrages autant des nobles que de la plèbe - acclamé, adulé, puis sacrifié. Cette biographie, puisant à des sources souvent oubliées, reconstitue le fil d'un itinéraire d'exception prématurément interrompu, dont la gloire et le tragique, la geste exemplaire et les actions blâmables continuent à nous parler.