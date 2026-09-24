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Viandes

Jeremy Fox, Rachael Sheridan

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Après Légumes, véritable succès en librairie, le chef américain Jeremy Fox revient avec 160 nouvelles recettes pour les amateurs de viande La passion de Jeremy Fox pour la cuisine remonte à ses 9 ans, lorsque sa grand-mère juive lui cuisinait de la langue de boeuf. Dans ce nouveau livre, il reste fidèle à sa conception de la cuisine : ses 115 plats de viande démontrent sa créativité et son approche durable et anti-gaspillage. Ses recettes sont accompagnées d'anecdotes, de conseils pratiques ou de réflexions sur le métier de chef et la vie en général. Chaque chapitre est consacré à un type de viande : porc, volaille et lapin, boeuf et agneau. Le premier chapitre se concentre sur les charcuteries : les terrines et les pâtés, les salaisons, les viandes pochées ou à trancher, les saucisses et les viandes fumées. Enfin, un dernier chapitre présente plus de 50 recettes de sauces, de condiments ou de mélanges d'épices pour mettre en valeur chaque plat de viande.

Par Jeremy Fox, Rachael Sheridan
Chez Phaidon

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Auteur

Jeremy Fox, Rachael Sheridan

Editeur

Phaidon

Genre

Viande, volaille, gibier

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Viandes

Jeremy Fox, Rachael Sheridan

Paru le 24/09/2026

351 pages

Phaidon

39,95 €

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Scannez le code barre 9781837293186
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