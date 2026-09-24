Les dragons

Un livre d'autocollants rempli d'adorables dragons avec plus de 140 stickers à placer, dont de nombreux brillants. Envole-toi dans les airs en compagnie d'adorables dragons multicolores : observe les oeufs éclore et suis les bébés dragons alors qu'ils apprennent à voler et à cracher du feu, explorent une grotte de cristal, gardent leur trésor ou encore rendent visite aux princesses dans leur château. Les enfants passeront des heures à décorer les scènes enchantées grâce à plus de 150 autocollants de dragons, de trésors et de pierres précieuses, dont de nombreux brillants ! dès 3 ans