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#Roman francophone

Valentina Tome 3

Azra Reed

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Même mort, je te reviendrai. Depuis qu'elle a rencontré Preto, Valentina est au coeur d'un monde où chaque décision peut être fatale. Alors qu'elle espère sortir des ténèbres et commence à s'attacher à une nouvelle famille, une menace plane dans l'ombre... Angel attend son heure. Aujourd'hui, la guerre n'est plus la seule menace pour le lien déjà fragile que Preto et Valentina tentent de nouer. Hanté par sa soif de vengeance, le chef du cartel des Cruz se bat contre ses propres démons. Seulement, Valentina, elle, a besoin de comprendre cet homme qui l'attire et l'emmène toujours plus profondément vers la noirceur. Chaque vérité pourrait les rapprocher... ou les détruire à jamais. L'amour se mêle à la haine et dans ce jeu dangereux, parler devient une arme aussi mortelle que le silence.

Par Azra Reed
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Azra Reed

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

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Valentina Tome 3

Azra Reed

Paru le 23/09/2026

656 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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