Le grand voyage

Renard se sent vieillir. C'est le moment de faire un dernier grand voyage. Un album doux et lumineux sur la beauté de la nature et de la vie. Dans une langue ciselée, Béatrice Serre s'approche au plus près de l'expérience sensible de Renard pour faire surgir une vive émotion. Dans une gamme de couleurs resserrée autour de son rose favori, Ana Terral se livre à une véritable interprétation du texte. Des rues enneigées d'un Londres nocturne, à la végétation noyée de lumière de la campagne environnante, en passant par l'intérieur cosy où vivent un vieil homme et son chien ; les images de la jeune illustratrice témoignent d'une grande sensibilité artistique. Elle expérimente ici une nouvelle technique à l'aquarelle et au crayon pour s'accorder parfaitement à l'universalité du propos. L'empreinte dorée du pelage de Renard devrait durablement marquer la rétine des lecteurs.