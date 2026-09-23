Beat & Motion Tome 5

Nico voit ses débuts pourtant prometteurs, compromis par une révélation sur ses origines familiales. Le clip de Tatsuhiko sera-t-il sa planche de salut ? Le duo doit affronter de nouvelles épreuves à l'approche de la sortie de leur projet. BEAT & MOTION est l'oeuvre de Naoki Fujita, un jeune mangaka plein de talent révélé grâce à l'émission Million Tag créée par Shueisha. A la suite de ce concours, il est sérialisé avec BEAT & MOTION, qui bénéficiera également d'une adaptation en anime diffusée sur Netflix. Ce récit universel aborde les rêves et la force qu'il faut pour les atteindre, à travers une courte série portée par un duo attachant. Avec des personnages profondément humains et un cadre original (la création de clips musicaux) Fujita signe une oeuvre aussi vibrante qu'inspirante.