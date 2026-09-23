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Beat & Motion Tome 5

Naoki Fujita

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Nico voit ses débuts pourtant prometteurs, compromis par une révélation sur ses origines familiales. Le clip de Tatsuhiko sera-t-il sa planche de salut ? Le duo doit affronter de nouvelles épreuves à l'approche de la sortie de leur projet. BEAT & MOTION est l'oeuvre de Naoki Fujita, un jeune mangaka plein de talent révélé grâce à l'émission Million Tag créée par Shueisha. A la suite de ce concours, il est sérialisé avec BEAT & MOTION, qui bénéficiera également d'une adaptation en anime diffusée sur Netflix. Ce récit universel aborde les rêves et la force qu'il faut pour les atteindre, à travers une courte série portée par un duo attachant. Avec des personnages profondément humains et un cadre original (la création de clips musicaux) Fujita signe une oeuvre aussi vibrante qu'inspirante.

Par Naoki Fujita
Chez Panini France

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Auteur

Naoki Fujita

Editeur

Panini France

Genre

Shonen/garçon

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Beat & Motion Tome 5

Naoki Fujita

Paru le 30/09/2026

192 pages

Panini France

8,29 €

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Scannez le code barre 9791039149143
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