Panguan Tome 1 . Edition collector

Un homme sans âme. Un autre prêt à défier le destin pour le sauver. En tant que panguan, un cultivateur chargé d'apaiser les regrets des morts et de guider les âmes vers leur prochaine vie, Wen Shi remplit son devoir depuis près de mille ans. Pourtant, lui-même est prisonnier d'un cycle sans fin de renaissances, privé à la fois de son âme et de ses souvenirs. Lorsque Xie Wen, un panguan raté, répond à son annonce pour trouver un colocataire, Wen Shi se retrouve malgré lui intrigué par ce jeune homme aussi irritant qu'insaisissable. Mais Xie Wen semble cacher bien plus qu'il ne le laisse paraître... des secrets qui pourraient bien détenir la clé pour mettre fin au millénaire d'errance solitaire de Wen Shi. Entre mysticisme et horreur surnaturelle, ce récit explore les zones les plus sombres de l'âme humaine. Vous y croiserez des esprits malveillants, des rituels occultes, des poupées et marionnettes inquiétantes, des monstres et d'étranges phénomènes inexplicables, dans un univers où la frontière entre le réel et l'au-delà se fissure... et bien plus encore.