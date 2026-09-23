Le doctorat en création-recherche à l'université Paris 1

Ce livre vise à réaffirmer l'importance centrale de la création artistique personnelle dans la recherche en arts, et donc dans les exigences du master, de la thèse de doctorat, ainsi que de l'Habilitation à diriger des recherches à l'Ecole des arts de la Sorbonne de l'Université Paris 1. Il s'agit de partager avec les étudiants et le public notre vision de la création-recherche, ses méthodologies, et d'examiner son évolution depuis l'année 1970 (date du premier doctorat en arts plastiques), jusqu'à son état actuel. Les contributions des directeurs et directrices de recherche de l'Ecole doctorale APESA illustrent ici, chacune à sa manière, la richesse artistique et la fécondité conceptuelle de cette diversité de pratiques et de regards. Les textes réunis ici ouvrent à une réflexion sur la place de la théorie face à la pratique et analysent les méthodologies propres aux doctorats en création. L'ensemble met en lumière comment les artistes se positionnent en tant que chercheurs et comment les savoirs issus de la pratique artistique peuvent entrer en dialogue avec d'autres disciplines telles que la philosophie, l'anthropologie, la sociologie ou l'histoire de l'art, mais aussi en résonance avec des champs disciplinaires plus éloignés comme la biologie, la géographie ou l'économie.