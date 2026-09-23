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L'État face à ses barbares

Vincent Spenlehauer, Jérôme Ferret

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"Les chercheurs ne connaissent rien à la lutte antiterroriste ni au judiciaire. Ils ne connaissent rien à l'Etat, d'ailleurs. Ils ne s'y intéressent pas". Après la litanie d'experts venus parler de "radicalisation" ou de "religion" au procès du 13-Novembre, le témoignage d'un ancien juge antiterroriste tranche. Il ravive en nous une vieille intuition déjà formulée par Pierre Bourdieu : "L'Etat a pour effet de faire croire qu'il n'y a pas de problème de l'Etat". D'une intensité extrême, la violence terroriste bouleverse nos vies et marque durablement les sociétés, dont la cohésion et l'intégrité s'en trouvent systématiquement menacées. Pourtant, malgré les traumatismes qui frappent la France et de nombreux autres pays européens depuis les années 1960, une véritable science sociale du terrorisme ne s'est jamais vraiment constituée. Ce livre défend une thèse originale : la violence terroriste n'est pas un phénomène extérieur et importé, mais un fait social endogène - produit et révélateur des dynamiques internes propres aux Etats contemporains.

Par Vincent Spenlehauer, Jérôme Ferret
Chez Hermann

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Auteur

Vincent Spenlehauer, Jérôme Ferret

Editeur

Hermann

Genre

Sciences politiques

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L'État face à ses barbares

Vincent Spenlehauer, Jérôme Ferret

Paru le 21/10/2026

256 pages

Hermann

22,00 €

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Scannez le code barre 9791037049209
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