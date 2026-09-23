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Du (néo)fascisme

Nidesh Lawtoo

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Les anciens bastions de la démocratie ne sont plus à l'abri de nou­velles formes de "contagion néofasciste" : la prise d'assaut du Capitole, en janvier 2021, en témoigne. Mais qu'y a-t-il de nouveau dans ces figures autoritaires qui utilisent le registre de l'émotion collective des masses pour ensorceler foules physiques et publics virtuels ?? En s'appuyant sur Nietzsche et sur une tradition française de pensée de la psychologie des foules (Le Bon, Tarde, Bataille, Girard, Nancy), Nidesh Lawtoo montre que le fascisme, ancien comme nouveau, repose toujours sur trois mécanismes : la contagion, la communauté et le mythe. A travers une lecture généalogique et l'exemple paradigmatique de Trump, ce livre éclaire la manière dont ces dynamiques affectives façonnent les comportements politiques contemporains et expliquent la persistance du "? fantôme ? " fasciste au xxie siècle.

Par Nidesh Lawtoo
Chez Hermann

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Auteur

Nidesh Lawtoo

Editeur

Hermann

Genre

Sociologie politique

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Du (néo)fascisme

Nidesh Lawtoo trad. Florian Hohenberg

Paru le 23/09/2026

246 pages

Hermann

22,00 €

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