L'académie des sorcières rebelles Tome 1

Bienvenue en 1833, dans une Grande Bretagne transformée en Iles Magiques depuis qu'une gigantesque éruption de magie a bouleversé le pays. Désormais, des créatures fantastiques se promènent dans les rues, certains habitants deviennent sorciers... et les maisons peuvent même prendre vie ! C'est le cas de Villa-Vouivre, la demeure d'Eglantine, une jeune héroïne pleine de courage. La maison respire, parle, se défend, et garde même le fantôme bienveillant d'Heliotrope, la mère d'Eglantine, morte quelques années plus tôt. Mais depuis la disparition d'Heliotrope, Villa-Vouivre s'affaiblit : pour rester vivante, la maison doit être liée à une sorcière puissante. Tous les espoirs reposent donc sur Eglantine, qui doit passer un test pour savoir si elle possède, elle aussi, des pouvoirs. Hélas, le verdict tombe : elle n'a aucune magie. Et comme si cela ne suffisait pas, son oncle Lichen, prêt à tout pour s'emparer de la maison, s'allie à la terrible Persifflante, une sorcière maléfique qui ensorcelle le père d'Eglantine et tente de prendre Villa-Vouivre de force. Refusant d'abandonner, Eglantine s'inscrit en secret aux cours de Miss Hegotty, une mystérieuse sorcière qui enseigne comment libérer la magie cachée en chacun. Pendant ce temps, à Kensington Palace, la jeune princesse Victoria lutte elle aussi avec des pouvoirs incontrôlables qu'elle doit absolument cacher. Aidée par Jack, un garçon d'écurie débrouillard, elle rejoint à distance les cours de Miss Hegotty. Le chemin d'Eglantine et de Victoria se croise lorsque la princesse est envoyée en voyage officiel jusqu'à Villa-Vouivre, que le gouvernement veut transformer en école militaire. Les deux jeunes filles parviendront elles à libérer leur magie à temps pour sauver ceux qu'elles aiment... et peut être même tout le royaume ? Une aventure magique qui célèbre le courage et l'amitié L'académie des sorcières rebelles offre aux jeunes lecteurs une histoire palpitante où deux héroïnes apprennent à croire en elles, même quand tout semble perdu. Eglantine et Victoria montrent que la magie n'est pas seulement une question de pouvoir : c'est aussi une question de coeur, de persévérance et de solidarité. Une aventure idéale pour les enfants qui aiment les mondes enchantés, les héroïnes déterminées et les histoires qui donnent envie de tourner les pages sans s'arrêter. Un univers enchanteur qui renouvelle la fantasy jeunesse Avec son décor historique revisité, ses personnages attachants et son système magique original, L'académie des sorcières rebelles s'impose comme un roman incontournable pour les jeunes lecteurs. Il propose une fantasy accessible et pleine de surprises. Les lecteurs y découvrent un monde où la magie peut se cacher partout : dans une maison qui parle, dans un grimoire capricieux, dans une bougie révélatrice... ou dans le courage de deux jeunes filles prêtes à tout pour venir en aide à ceux qu'elles aiment.