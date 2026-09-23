L'autre sous ma peau

Deux morts, une survivante, un coupable idéal. Quand une mère et son fils de dix-huit ans sont retrouvés poignardés dans leur maison, la police se tourne vers le principal suspect. Evan, l'ex-mari, repéré à un kilomètre de là, grièvement blessé. Le coupable idéal. Mais Linn, seize ans, clame l'innocence de son père. La jeune fille en fauteuil roulant est la seule survivante du massacre. Celle qui a tout entendu. Pourtant, elle peine à livrer son témoignage, comme si la vérité était plus dangereuse encore que le mensonge. Chargée de l'enquête, la procureure Jana Berzelius voit resurgir les fantômes de son histoire. Une enfance volée, un vieil ennemi, une traque mortelle... Les démons du passé se mêlent aux crimes du présent, comme si tout était lié par une toile de vengeance. Une seule certitude. Cette famille brisée compte plus de bourreaux que d'innocents... Traduit du suédois par Rémi Cassaigne A propos de l'autrice : Emelie Schepp a autopublié son premier roman en 2013, qui a connu un succès retentissant. Depuis, sa série "Jana Berzelius" s'est vendue à plus de 3 millions et demi d'exemplaires dans le monde, a été traduite dans une vingtaine de pays et adaptée en série TV.